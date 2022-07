80-Jährige stirbt bei Zimmerbrand in Judenburg

Um 7.15 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr Judenburg am Donnerstag zu dem Zimmerbrand in einem Wohnhaus im Ortsteil Waltersdorf gerufen. Der Besitzer selbst hatte den Rauch bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. In dem brennenden Zimmer befand sich auch die 80-jährige Gattin des Mannes.