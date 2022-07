Ehefrau niedergestochen: Prozess wird wiederholt

Zum zweiten Mal muss sich am Donnerstag ein 52-Jähriger wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau am Wiener Landesgericht verantworten. Bei seinem ersten Prozess hatten die Geschworenen den Angeklagten mit 4:4 Stimmen vom Mordversuch freigesprochen. Die Berufsrichter setzten das Urteil daraufhin aus.