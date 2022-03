Frau niedergestochen: Freispruch von Mordversuch

„Ich habe 21 Jahre in Angst gelebt“

Ein Psychiater konstatierte Wahnvorstellungen. Er behauptete, er würde zur Überwachung Kameras in der Wohnung montieren. Er installierte auf ihrem Handy eine Ortungs-App. „Ich habe 21 Jahre in Angst gelebt“, sagte die Frau nun. Jeder Mann in ihrem Umfeld wurde ihr als Verhältnis angedichtet. Der Angeklagte soll sogar stets, wenn die Frau nach Hause kam, ihren Intimbereich kontrolliert haben. Um zu überprüfen, ob sie kurz zuvor Sex hatte.