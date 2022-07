Frontalcrash mit Tanklaster beim Überholen: Toter

Der 32-Jährige war in der Früh auf der S3 zwischen den Weinviertler Gemeinden Göllersdorf (Bezirk Hollabrunn) und Obermallebarn in der Marktgemeinde Sierndorf (Bezirk Korneuburg) unterwegs, als er im Baustellenbereich zum Überholmanöver ansetzte. Hinweise mittels Hupe und Lichthupe auf das Fehlverhalten schlugen fehl, so Zeugen des Unfalls.