Kärnten weist höchste Pro-Kopf-Verschuldung auf

Im Jahr 2021 ist die Pro-Kopf-Verschuldung in Kärnten um 269 Euro gestiegen. Jeder Kärntner ist somit mit 6418 Euro verschuldet, was den höchsten Schuldenstand pro Kopf in Österreich bedeutet. Dies hat die Überprüfung des Rechnungsabschlusses des Landes durch den Landesrechnungshof ergeben.