Den Tiroler Handwerkern gehen die Lehrlinge aus!

Man merkt es auch, wenn er von traditionellen Rezepten und modernen Verfahren spricht und vor allem, wenn er sagt: „Der Beruf ist Bombe! Wo sonst kann man mit Wasser, Mehl und Salz Menschen begeistern?“ Nicht jedenfalls in der Konditorei, hier braucht es mindestens noch Zucker. Die Zuckerbäcker haben zwar auch einen Zuwachs in der Lehre, insgesamt fehlt es aber auch hier an Fachkräften. Lobend erwähnt wird von Thomas Peintner besonders die Berufsschule: „Es gibt nichts, was sie dort nicht machen können!“, schwärmt er von Gerätschaften, die „nicht in jedem Betrieb zu finden sind.“ „Wer eine Lehre gemacht hat, hat einen Job fürs Leben“, ist sich auch Georg Schuler, Sprecher der Metzger sicher. Interessant: Das Schlachten ist bei der Lehre nicht mehr gefragt, hier geht es eher um die Feinarbeit.