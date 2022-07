Nun sag Österreich: Wie stehst du zur Atomenergie?

Mit der Entscheidung des EU-Parlaments Atom und Gaskraft als umweltfreundlich einzustufen, hat Brüssel den Zorn zahlreicher Organisationen auf sich gezogen. Österreich sowie Luxemburg bereiten derzeit auch Klagen gegen die Entscheidung des EU-Parlaments vor. Im Lichte der aktuellen Energiekrise könnte Österreich jedoch jede Kilowattstunde an Energie benötigen - deswegen könnte das stillgelegte Kohlekraftwerk in Mellach auch wieder reaktiviert werden. Auch erste Stimmen werden laut, dass das Verbot der Nutzung von Atomenergie in Österreich fallen soll. Muss Österreich seinen Umgang mit Atomenergie überdenken um zukunftsfit und unabhängiger zu sein oder soll es weiterhin ein Tabu sein für Österreich? Wir freuen uns auf Ihre Meinung!