OPEC-Generalsekretär Barkindo gestorben

Am selben Tag noch vom Präsidenten empfangen

Nach Angaben Kyaris sei Barkindo bereits am späten Dienstagabend verstorben. Am selben Tag noch hatte Nigerias Präsident, Muhammadu Buhari, den OPEC-Chef in der Hauptstadt des Landes, Abuja, empfangen. Bei besagtem Treffen lobte der Präsident Barkindo unter anderem für den Aufbau der Allianz zwischen OPEC und weiteren Kooperationspartnern unter der Führung Russlands. Die als OPEC+ bekannte Gruppe hat bereits seit einigen Jahren durch Produktionsvereinbarungen Einfluss auf das Angebot und die Preise im globalen Ölmarkt.