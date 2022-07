LASK stürzt auch bei der Spieler-Gewerkschaft ab

Ergebnis: Salzburg bekam 7x die Höchstnote 10. Dagegen ist der 2020 auch in dieser Wertung dank 65 (!) Zählern noch als Salzburg-Jäger gefeierte LASK inzwischen in zwei Punkten sogar der Liga-Flop: Nämlich was Image des Klubs und die angemessene Ausrüstung betrifft. Doch auch in der Gesamtwertung liegen die zuletzt auch sportlich abgestürzten Linzer als Zehnte mit 51 Zählern hinter Ried (59), Altach (58), Admira (58) und auch hinter Tirol (53).