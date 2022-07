Tirol: Biker (24) stürzt fünf Meter in Bachbett

In der Innsbrucker Klinik endete ein Ausflug mit dem Mountainbike für einen Briten (24) am Montag in Westendorf im Tiroler Bezirk Kitzbühel. Der Mann stürzte fünf Meter in ein Bachbett ab und zog sich Verletzungen zu. Feuerwehr und Rettungshubschrauber eilten zur Hilfe.