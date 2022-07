Zwei Verkehrsunfälle: Polizei sucht Zeugen

Für zwei schwere Verkehrsunfälle in der Steiermark sucht die Polizei nun Zeugen. In Fernitz kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Crash, in den ein Lenker beteiligt war, von dem man sich Infos zum Unfallhergang erhofft. Und am Montagfrüh kam es in Graz zu einem Unfall mit Fahrerflucht.