Krönender Abschluss war Riesengaudi für Kicker

Gewaltig“, staunte Christian Landl, der die Area47 am Eingang zum Ötztal erstmals besuchte. Gewaltig war auch seine Leistung in der abgelaufenen Saison. Der 27-Jährige hatte Stans mit 53 Treffern zum Meister in der 1. Klasse Ost geschossen, die Hälfte aller Tore seines Teams erzielt. Damit den ersten „Goldenen Schuh“ in der Vereinsgeschichte gewonnen.