So will Graz unabhängig von Gas und Erdöl werden

Bereits 80.000 Ferwärme-Haushalte in Graz

So auch in der steirischen Landeshauptstadt: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Wärme-Wende für Graz. Parallel zum Fernwärmeausbau der letzten Jahre beschäftigt sich eine Gruppe von Experten längst auch mit der Entwicklung zukunftsweisender Maßnahmen“, so KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr bei einem Mediengespräch am Montag.