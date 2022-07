Radfahrer (52) bei Kollision mit Motorrad verletzt

Kurz nach 12 Uhr fuhr der 52-Jährige mit seinem Rennrad auf der B 176 in Richtung St. Johann in Tirol. „Zur selben Zeit lenkte ein 51-jähriger deutscher Motorradlenker sein Motorrad in dieselbe Fahrtrichtung“, heißt es seitens der Polizei. Als der Motorradfahrer den Radfahrer überholen wollte, lenkte dieser plötzlich sein Fahrrad nach links, wodurch es zu einer Kollision kam.