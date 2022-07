Wanderin (57) in Tirol von eigenem Hund gebissen

Die Deutsche war am Samstagvormittag in Begleitung ihres Mannes und ihres 13 Jahre alten Hundes von der Holzalm in Brixlegg auf den Gipfel der Gratlspitze unterwegs. „Im Bereich des Gipfels verfing sich der Hund in der Leine und die Frau versuchte ihn zu befreien“, heißt es seitens der Polizei. Der Vierbeiner geriet plötzlich in Panik und biss seiner Besitzerin in die rechte Hand.