Angriffe auf breiter Front im Osten der Ukraine

Im Schwarzen Meer wiederum blockiere Russland weiterhin die Seeverbindungen der Ukraine. Bei Raketenangriffen auf die Stadt Slowjansk mit mindestens vier Toten soll Russland ukrainischen Angaben zufolge Streumunition eingesetzt haben. Dabei seien in der Nacht auf Samstag zivile Bereiche getroffen worden, in denen es keine Militäranlagen gebe, berichtete Bürgermeister Wadym Ljach auf Telegram. Vier Menschen seien getötet, sieben Menschen verletzt worden. Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper freisetzen. Ihr Einsatz ist völkerrechtlich geächtet.