Dollar-Golfprofi! Dieses Outfit ist Provokation

Rechtliche Schritte angedroht

Kommendes Jahr heißt die neue Turnierserie, die mit viel Geld aus Saudi-Arabien finanziert wird, dann LIV Golf League und umfasst nicht wie heuer acht Events, sondern schon 14. Die Austragungsorte liegen in den USA, in Asien und in Europa. Da wird die Work-Live-Balance schon wieder ein Balance-Akt. Derweil haben 16 DP World-Tour-Spieler, gegen die wegen ihrer Teilnahme an der LIV-Tour Sanktionen verhängt wurden, rechtliche Schritte angedroht. Fix ist: Die Fetzen werden noch länger fliegen.