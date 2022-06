Wiesberger: Fokus auf umstrittene Turnierserie

Die DP World Tour suspendierte im Gegensatz zur PGA Tour keinen Profi, der bei der neuen LIV Series anheuerte. Aber vor den BMW International Open gab es auf der Website und in den sozialen Medien keine Berichterstattung über in München abschlagende LIV-Neuzugänge. Sie spielten auch in eigenen Flights. So war Bernd Wiesberger, der zwei Schläge hinter Lukas Nemecz (46.) auf Platz 89 liegt, mit Sergio Garcia und Louis Oosthuizen unterwegs.