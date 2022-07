Vettel in England mit Williams-Oldtimer unterwegs

Teamchef Mike Krack weiß, dass er Vettel wohl auch für die mittlere Zukunft kaum Siege oder gar Titel garantieren kann. Die neue Rennfabrik von Aston Martin, die wenige Meter vom Haupteingang der Strecke in Silverstone entsteht, wird wohl frühestens 2023 in Betrieb gehen und so schnell keinen Unterschied machen können. Auch deshalb setzt Krack weiter auf den Faktor Vettel, will den Deutschen halten. „Ob er fahren will oder nicht, das ist seine Entscheidung. Das ist ganz klar“, sagt der Teamchef.