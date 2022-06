ORF-Frau Lallitsch: „EM wird absoluter Wahnsinn“

Die Faszination Frauenfußball besteht für Lallitsch aber nicht nur in den immer größer werdenden Kulissen. Gerade das ÖFB-Team, das sie seit langer Zeit intensiv begleitet, verkörpere jene Tugenden, die sich der Mannschaftssport auf die Fahnen heftet. „Es gibt eine Gemeinschaft und Respekt, und ich will, dass man das sieht. Ich will, dass die Frauen die Wertschätzung bekommen, die sie verdient haben“, sagte Lallitsch. Davon sei auch ihr Zugang zu den Athletinnen geprägt: „Es hat immer mit einem Vertrauensverhältnis zu tun. Ich will so agieren, dass eine Basis da ist. Und bei den Frauen ist das so. Sie gehen offen und herzlich auf mich zu. Sie bleiben so wie sie sind. Da wird keine arrogant. Das ist Respektsache, keine Geschlechtssache.“