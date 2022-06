Ausufernde Bürokratie hemmt Wasserkraft-Betreiber

Wer vom Almsee bei Grünau entlang des Alm-Flusses bis zu dessen Mündung in die Traun wandert, kommt an 48 Kleinkraftwerken vorbei. Diese fallen kaum auf und sind meist gut in die Landschaft integriert. Wer die Rodl entlangmarschiert, stößt hingegen selten auf solcherart Energiegewinnungsanlagen.

Natürlich sind Flüsse ohne künstliche Einbauten in jedem Fall idyllischer. Doch anstatt ernsthaft zu überlegen, Kohlekraftwerke wieder in Gang zu setzen, sollte man vorher doch bitte versuchen, grüne Energieformen wie die Wasserkraft zu maximieren. Das nicht zu tun, wäre eine Vergeudung natürlicher Ressourcen.