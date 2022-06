Unternehmer: „SV-Beiträge sind nicht zu stemmen“

Wien hätte zugestimmt, St. Pölten stimmt nicht zu

Jetzt sind die Hilfszahlungen weg, das Geschäft läuft nur langsam an. Da es noch keine Gewinne gibt, kann sich der fünffache Vater auch kein Geld ausbezahlen. Die SVS läuft allerdings wieder auf Normalbetrieb und fordert alte Beiträge ein. Während man ihm in Wien Ratenzahlungen von 100 Euro im Monat gewährt hätte, will man in Niederösterreich mindestens 350 Euro von Schlerith.