„Als Nächstes werden Homosexuelle eingeschränkt“

„Warum wollen Männer über meinen Körper bestimmen?“

Für die Journalistin Annie Müller Martínez ist dieser Denkansatz „absurd“. Für sie sei es unvorstellbar, dass jemand - in diesem Fall das Oberste Gericht - über den Körper der Frauen bestimmt und in einem so belastenden Fall wie einer ungewollten Schwangerschaft jegliche Optionsmöglichkeiten nimmt. Wer die Kinder austragen müsste, soll auch entscheiden dürfen. „Das Urteil der US-Gerichte hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun“, so Müller Martínez. Frauen würden dadurch in die Illegalität getrieben, was sie massiv in Gefahr bringe.