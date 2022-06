„N****“-Sager: Verstappens Freundin steht im Fokus

Auslöser der ganzen Aufregung war eine rassistische Beleidigung des dreifachen Weltmeisters Nelson Piquet. Der Vorfall hatte sich bereits im vergangenen Jahr ereignet. „Der kleine N**** stellt das Auto so hin, weil er keine Chance hatte, in dieser Kurve zwei Wagen zu überholen. Es ist ein Witz! Er hat Glück, dass es nur Verstappen erwischt hat“, hatte Piquet nach einem Zweikampf zwischen Hamilton und Verstappen gesagt. Während ihn seine Familie verteidigt, steht er im Formel-1-Zirkus am Pranger …