Strecke und Corona lassen die Rad-Stars zittern

Neben dem Virus versetzt auch die Strecke Vorjahressieger Tadej Pogacar und Co. in Alarmmodus. Auf der zweiten und dritten Etappe könnten Windkanten an Dänemarks Küste für Überraschungen sorgen. Am fünften Tag warten das harte Kopfsteinpflaster und der berüchtigte Wald von Arenberg. 2014 musste Titelverteidiger Chris Froome auf einer ähnlichen Etappe nach mehreren Stürzen verletzt aufgeben.