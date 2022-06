Windkraft-Betreiber fordern Sofortplan gegen Krise

100 Tage wären genug

Ein paar Zahlen: Niederösterreich erzeugt derzeit vier Milliarden Kilowattstunden aus Windkraft, was einem Viertel des jährlichen Gasverbrauchs entspricht. Laut der IG könnte man mit 2500 Windrädern sogar das Doppelte davon erzeugen - und damit etwa Wien gleich mitversorgen. Derzeit gibt es in Niederösterreich rund 730 Windanlagen. Ein Ausweg wären neue Zonen für Windparks, schnellere Verfahren (derzeit gibt es nur vier Landesbeamte, die Umweltprüfungen durchführen sowie einen Mangel an Sachverständigen), klarere Verantwortungsbereiche bei Land und Bund sowie eine Kostenentkopplung von den Gaspreisen. Moidl: „Vieles davon ist seitens der EU bereits in Planung, aber warum sollen wir darauf warten?“ Und Ursula Nährer, Chefjuristin der IG Windkraft, betont: „Niederösterreich könnte binnen 100 Tagen die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, um die Energiesicherheit langfristig und leistbar zu garantieren.“