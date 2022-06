Götze-Schauen! 1000 Fans bei Eintracht-Training

„Was war, interessiert mich nicht“

Er selbst wolle sich keinen allzu großen Druck auferlegen, so der inzwischen 30-Jährige. „Wunderkind“, „WM-Held“ etc. - Schlagzeilen hat er genügend produziert und inzwischen auch gut verdaut. „Ich habe jetzt einiges erlebt in meiner Karriere, habe einige Spiele gemacht und eine etwas andere Sicht auf das Ganze bekommen. Was war, interessiert mich jetzt nicht mehr. Mein Fokus liegt auf dem Verein, auf der Liga und meinen Performances. Ich will Spiele genießen und mein Möglichstes zum Erfolg der Mannschaft beitragen.“