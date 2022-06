Halleiner (25) brach Pensionist mit Stein die Nase

Stein als Waffe

Kurz darauf kam ein Pensionisten-Ehepaar mit E-Bikes vorbei. Auch sie wollten dem Mädchen helfen, der 63-jährige Herr versuchte die Polizei zu rufen. Als der junge Mann das mitbekam, drehte er völlig durch und ging auf den Pensionisten los. Die Freundin des Halleiner hielt zeitgleich die Ehefrau in Schach und drängte sie in die Richtung des Bachs. Das Handy des Pensionisten warf der Bursche ins Wasser und mit einem Stein in der Hand schlug er dem fast 40 Jahre älteren Mann ins Gesicht. Dabei brach er ihm die Nase.