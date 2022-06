Heuer wurden in Kärnten schon 117 Schafe gerissen

„Mein Kind hat Angst vorm Wolf und will von der Schule abgeholt werden, weil es sich auf dem Heimweg unsicher fühlt“, erzählt eine Mölltaler Mutter. Sie selbst hat sich Bärenspray im Internet bestellt, wie er in den einsamen und verlassenen Regionen Alaskas zur Abwehr von Bären und Wölfen verwendet wird. Auch Lehrer sind in Oberkärnten in Sorge. Sie informieren sich bei Jägern, ob Wandertage, wie sie gerne zum Schulschluss veranstaltet werden, gefahrlos abgehalten werden können, ohne damit rechnen zu müssen, vom Wolf attackiert zu werden.