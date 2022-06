Konkrete Ideen für mehr Wohnungen in Salzburg

Mieten in Salzburg ist kein Honigschlecken: Wer sich auf Wohnungssuche begibt, landet in der Stadt in drei von vier Fällen bei privatvermieteten Objekten. Da gibt es in der Regel keine Preisdeckelung. Wer sich durch Anzeigen wühlt, wird da rasch mit Mietpreisen um 20 Euro je Quadratmeter konfrontiert.