Teures Wohnen hindert Salzburg am Wachsen

Während der Staat Österreich in den nächsten 20 Jahren um rund fünf Prozent an Einwohnern dazugewinnen wird, fällt das Wachstum in der Stadt Salzburg mit 2,4 Prozent laut Statistik Austria maximal halb so hoch aus. 2042 würden demnach mit 159.500 Personen nur 3700 mehr in der Landeshauptstadt leben als derzeit.