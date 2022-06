Vermisster Bub nach acht Tagen in Gully entdeckt

Wie kam Joe in den Kanalschacht?

Dass der Bub endlich gefunden wurde, heißt aber nicht, dass die Polizei die Untersuchungen abgeschlossen hat. Es gibt noch viele Fragen, darunter vor allem: Wie kam Joe in den Kanalschacht? Den schweren Deckel kann auch ein kräftiger Erwachsener nicht so ohne Weiteres anheben. Denkbar sei, dass das Kind an einer anderen Stelle des verzweigten Kanalsystems ins Tunnellabyrinth geklettert und durch die Röhren gekrabbelt sei, so ein Polizeisprecher.