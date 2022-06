OSV legt Protest gegen Alexandri-Platzierungen ein

Während die Schwimmer und Synchronschwimmerinnen ab dem Wochenende bereits Richtung EM im August in Rom blicken, hoffen die vier OSV-Wasserspringer sowie Freiwasserschwimmer Jan Hercog in den kommenden Tagen auf gute Ergebnisse zum WM-Abschluss. Bei der EM in Italien soll es dann wieder Medaillen geben, für das Alexandri-Duo ist sogar Gold möglich. „Da fehlen einige Nationen wie China“, sagte Bär, aber: „Natürlich müssen wieder in allen Sportarten die Leistungen gezeigt werden, das ist kein Selbstverständnis.“