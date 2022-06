Bucher landet als Sechster bisher größten Erfolg!

In Weltspitze etabliert

Auch wenn Milak derzeit außer Reichweite scheint, mit 22 Jahren hat sich Bucher in die Weltspitze katapultiert. Bei Olympia in Tokio 2021 war der gebürtige Tiroler noch auf Platz 37 gelandet! Mit dem starken Beinschlag und der guten Tauchphase hat er alles, was ein Weltklasse-Athlet braucht. In knapp zwei Monaten steht die Europameisterschaft in Rom an. Hinter Milak war Bucher der zweitbeste Europäer. Das lässt hoffen ...