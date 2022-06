Drogen-Tod in Grazer Zelle: Insider packen aus

So erreichte die „Krone“ ein mehrere Seiten langer Brief aus dem Gefängnis, in dem ein Insasse anzweifelt, dass Lukas an herkömmlichen Drogen gestorben ist: „Lukas starb mit höherer Wahrscheinlichkeit an einer Überdosis Tabletten, die durch die Justizanstalt ausgehändigt werden. [...] Er hortete, wie viele Insassen, seine täglich erhaltenen Medikamente und besorgte sich während des Hofgangs weitere Tabletten“, heißt es im Brief.