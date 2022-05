Tod in Gefängniszelle: Warum musste Lukas sterben?

Der 23-jährige Steirer Lukas wurde am Samstag in Graz tot in seiner Zelle in der Justizanstalt Jakomini aufgefunden. Ein Mitinsasse liegt im Krankenhaus im künstlichen Tiefschlaf. Am Freitag war doch noch alles in Ordnung. Seine Mutter und eine enge Freundin sind verzweifelt. Und sie klagen an: Wie konnte das passieren?