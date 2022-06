Wer Gratis-WLAN will, muss Kriegsgräuel ansehen

Wer WLAN will, muss Gräueltaten in der Ukraine ansehen

Der „Sky“-Reporter hat am Grenzübergang zudem eine interessante Maßnahme gegen die russische Zensur beobachtet: Russen, die das Gratis-WLAN am Bahnhof nutzen wollen, müssen sich Fotos russischer Gräueltaten in der Ukraine ansehen, bevor sie online gehen dürfen. Auch Plakate mit den Bildern wurden am Bahnsteig aufgehängt - gleich neben einem Info-Plakat, mit dem auf das kostenlose WLAN-Angebot hingewiesen wird.