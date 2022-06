Katar-WM: So viele Tickets wurden bereits verkauft

Fünf Monate vor Beginn der Fußball-WM in Katar (21. November - 18. Dezember) sind laut Veranstalterangaben 1,2 der insgesamt zwei Millionen aufgelegten Tickets verkauft. In der jüngsten Verkaufsphase seien 23,5 Mio. Ticket-Anfragen eingegangen, hieß es am Mittwoch vom Weltverband FIFA. Die größte Nachfrage sei aus Argentinien, Brasilien, England, Frankreich, Mexiko, Katar, Saudi-Arabien und den USA registriert worden.