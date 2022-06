Konkurrenz für Amazon: Mjam will Bücher ausliefern

Der Essenslieferdienst Mjam will tausend zusätzliche Kuriere einstellen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen demnach 3100 Boten in Österreich, 2000 davon in Wien. Mit Anfang 2023 will das Tochterunternehmen des deutschen Lieferdienstes Delivery Hero dann einen Gewinn erwirtschaften.