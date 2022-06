10 Tipps für traumhaft schönes Sommer-Haar

Wie ist das mit Chlor?

Durch das Baden in Chlor und Salzwasser kann blondes Haar sich grünstichig verfärben. Häufig verfärbt sich aber auch braunes Haar in einem gelben oder orangefarbenen Ton. Abhilfe findet man in der Urlaubsapotheke: Aspirin.

Zwei Tabletten davon in Wasser auflösen und das Haar damit mehrmals übergießen.