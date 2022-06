Gipfel für mehr Sicherheit in Discos gefordert

Armin Oswald kennt das Kremser Nachtleben wie seine Westentasche. Seit vielen Jahren ist er beruflich in den Altstadt-Bars tätig, mittlerweile auch Chef der Nachtlokale Q-Stall, Quba, XO-Bar und Steirisch Irish. In all den Jahren hat er auch im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Drogen viel erleben müssen. Was sich diesbezüglich seit der Wiedereröffnung nach der Corona-Pause am 5. März abspielt, habe aber „eine neue Dimension erreicht“. Er selbst musste laut eigenen Angaben heuer sogar einen Mitarbeiter entlassen, der mutmaßlich Drogen an Gäste verkaufen wollte.