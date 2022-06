„Innere Dusche“ wird zum TikTok-Hit

Es handelt sich also um ein Getränk, das eigentlich kreiert wurde, um die Darmreinigung zu erleichtern. Ob es diesen Zweck erfüllt, ist mehr als fraglich. Zumal niemand weiß, wer die Originalidee zu diesem TikTok-Trend hatte. Zubereitet ist so ein Drink auf jeden Fall schnell: Man braucht nur zwei Esslöffel Chiasamen in ein Glas Wasser zu geben und umrühren, bis das Ganze cremiger wird. Optional dazu können sie auch Zitronensaft reinpressen. Muss aber angeblich nicht sein. Zehn Minuten warten und schon zeige sich die Wirkung, sagt die Frau im Video.