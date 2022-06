Von Ex-Freund bedroht: Cobra musste eingreifen

Bis zur Mutter verfolgt

Sonntagnacht dann der zweite Schreck: Der Mann tauchte plötzlich bei der Mutter seiner Ex in Maria Wörth auf, wo sie zu diesem Zeitpunkt auch war. Zum Glück hatte er sein Kommen per Sprachnachricht angekündigt. Deswegen konnte die Frau in das Wohnhaus flüchten. Verständlicherweise fühlte sie sich wieder bedroht und rief sofort die Polizei. Als die Einsatzkräfte ankamen, flüchtete der Stalker zu sich nach Hause. Weil er legal einige Waffen besitzt, wurde die Sache zu einem Fall für das Einsatzkommando Cobra. Zum Glück verhielt sich der 37-Jährige beim Zugriff ruhig und kooperativ. Zwei Langwaffen und eine Pistole wurden sichergestellt und der Mann auf freiem Fuß angezeigt.