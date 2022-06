Heißester Tag: 34-Grad-Marke wurde geknackt

Am bislang heißesten Tag des Jahres, den uns der Südföhn beschert, suchen die Steirer also vor allem in Bädern und Seen Abkühlung. Kühlen Kopf bewahren müssen vor allem die Obersteirer - das Ennstal ist die kleine „Sahara“ der Steiermark. Die heißesten Orte hier: Bad Mitterndorf und Aigen mit jeweils 33,9 Grad; der Hitzepol lag in Hall bei Admont, wo 34,4 Grad gemessen wurden!