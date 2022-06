ÖFB-Frauen: Eine nachahmenswerte Entwicklung!

Unvergessliche Sternstunden folgten: Gruppensieg vor Frankreich, Schweiz und Island, im Viertelfinale 5:3 im Elferschießen gegen Spanien triumphiert, im Halbfinale in der Verlängerung an Dänemark gescheitert. Ein historischer Erfolg des Nationalteams, Österreichs Frauen-Fußball rückte in ein anderes Licht: Spielerinnen wurden über Nacht zu Stars, Autogrammkarten mussten nachgedruckt werden, Laura Feiersinger & Co.füllten die Sportseiten - bis zu 12.000 (!) Fans feierten beim Public Viewing am Wiener Rathausplatz ausgelassene Partys.