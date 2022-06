ÖFB-Frauen: „Werden Herz auf dem Platz lassen“

Kapitänin Viki Schnaderbeck und Stellvertreterin Carina Wenninger betonten: „Wir werden unser Herz auf dem Platz lassen. England ist ein Titelfavorit, Norwegen ist auch sehr stark. Aber wir glauben fest daran, dass wir im letzten Gruppenspiel gegen Nordirland um das Viertelfinale kämpfen werden.“ ÖFB-Präsident Gerhard Milletich verneigte sich: „Euer Wir-Gefühl ist so ausgeprägt, dass ich sehr zuversichtlich bin.“ Sein Vorgänger Leo Windtner, der 2017 in Holland beim Einzug ins EM-Semifinale als Delegationsleiter dabei war, sagte: „Ich habe noch nie so eine kollektive Empathie, so viel Fröhlichkeit und Fokus erlebt wie damals, ein echtes Sommermärchen.“