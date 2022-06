Gardaland schließt wegen Personalmangel früher

Wegen Mangels an Saisonarbeitern ist der Vergnügungspark Gardaland in Verona mit Problemen konfrontiert. Attraktionen müssen noch geschlossen bleiben, und statt um 23 Uhr, wie geplant, muss ein Teil des Parks ab heute (Sonntag) schon um 19 Uhr schließen. „Wir bedauern die Enttäuschung über diese Situation, für die wir hoffen, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden“, schrieb die Betreibergesellschaft des größten Vergnügungsparks in Italien.