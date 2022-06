5407 Neuinfektionen, sieben weitere Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Samstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 5407 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. 4107 neue Fälle waren es noch vor einer Woche gewesen. Es ist also weiterhin ein Anstieg an Neuinfektionen bemerkbar. Sieben weitere Todesfälle gab es in den vergangenen 24 Stunden.