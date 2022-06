Anna Sorokin macht nun ihre Häfn-Höschen zu Geld

Das NFT-Projekt wurde in Anlehnung an ihre Netflix-Serie „Reinventing Anna“ genannt. Anstatt traditionell Bilder im jpeg-Format erwerben zu können, bietet Sorokin eine Art „Einlasskarte“ an. Wer die „Goldausgabe“ erwirbt, darf mit Anna telefonieren. Die teuerste Variante berechtigt zu einem persönlichen Treffen.