Zahlreiche alpine Notfälle: Personen verletzt

Umgeknickt und schwer verletzt!

Und auch auf die Lammersdorfer Alm am Millstätter See musste ein Rettungshubschrauber fliegen: Ein Villacher (57) war dort mit seiner Lebensgefährtin unterwegs. Beim Abstieg sprang er auf einen am Boden liegenden Baumstamm, er knickte dabei mit seinem linken Fußgelenk um und zog sich eine schwere Verletzung des Unterschenkels zu. Der Mann wurde durch den Rettungshubschrauber C11 vor Ort im unwegsamen Gelände erstversorgt und ins LKH Klagenfurt gebracht.